Quando la storia fa discutere un manuale di storia al liceo nel mirino per faziosità Frassinetti | Segnaleremo il caso all’Associazione Italiana Editori per le dovute verifiche

Una controversia scuote il mondo dell’istruzione: un manuale di storia per il liceo, “Trame del tempo”, accusato di faziosità e di aver preso posizione politica. La polemica apre una riflessione più ampia sul ruolo dell’autorevolezza e dell’obiettività nei libri scolastici, fondamentali per formare cittadini consapevoli. È il momento di approfondire, analizzare e garantire equilibrio, perché la storia deve essere uno specchio fedele della realtà, senza filtri o pregiudizi.

Un libro di storia destinato alle scuole superiori accende la polemica: secondo Il Giornale, “Trame del tempo, dal Novecento a oggi” (edizione Laterza) non si limita a raccontare i fatti, ma punta il dito contro la premier Giorgia Meloni, il governo e Fratelli d’Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al liceo il manuale di storia anti-Meloni - Il governo fa "leggi liberticide" e "deportazioni" ... Lo riporta msn.com

Quelle lezioni anti Giorgia sui manuali di storia nei licei - Fa impressione che questi paragrafi per niente equilibrati, tra "deportazioni" di immigrati e provvedimenti di "ultradestra", siano in un manuale e non in un pamphlet ... Riporta msn.com