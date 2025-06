Quando la paghetta diventa lezione | come l’educazione finanziaria trasforma le scuole e accende la curiosità di studenti e famiglie

Quando la paghetta diventa lezione, l'educazione finanziaria trasforma le scuole italiane, accendendo curiosità tra studenti e famiglie. Immaginate un’aula dove il denaro non è più un mistero, ma uno strumento di crescita e responsabilità. Dopo un anno di introduzione obbligatoria, i numeri e le voci testimoniano un cambiamento positivo: protagonisti sono giovani più consapevoli, genitori coinvolti e insegnanti pronti a innovare. Cosa succederà ora? La risposta sta nel futuro che stiamo costruendo insieme.

