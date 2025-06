Quando il pallone incontra arte e letteratura | la partita di calcio in omaggio a Pasolini tra la SAS Casarsa e l’AS Velasca

Quando il pallone si fonde con arte e letteratura, nasce un evento che oltrepassa il semplice sport: una partita di calcio dedicata a Pasolini, tra la SAS Casarsa e l’AS Velasca. Un incontro che celebra non solo il gioco, ma anche l’eredità culturale di uno dei più grandi scrittori italiani, che considerava il football uno dei suoi grandi piaceri. Sabato 28,...

“Per me il football è uno dei grandi piaceri “. È solo una delle tante frasi che Pier Paolo Pasolini ha dedicato al calcio. L’amore per questo sport lo si ritrova nei suoi scritti, nelle sue poesie, nei reperti storici. Ma Pasolini voleva qualcosa d’indelebile: una squadra di calcio. Motivo per cui nel 1914 nacque la S.A.S. (“Società Artistico Sportiva”) Casarsa. E dopo 101 anni continua ancora l’attività del club oggi in Promozione. Sabato 28 giugno infatti si terrà a Casarsa della Delizia con fischio d’inizio alle ore 17 al Centro Sportivo comunale un omaggio a Pier Paolo Pasolini. A sfidarsi saranno la S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it