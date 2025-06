Quando ci fu l’ultimo concerto di Elvis Presley? Lo show di una stella in declino

Il 26 giugno 1977, Elvis Presley salì sul palco della Market Square Arena di Indianapolis per la sua ultima volta, un concerto che avrebbe segnato il capitolo finale di una leggenda. Nonostante il declino fisico e le sfide personali, la sua voce rimase un'icona vibrante e coinvolgente, capace di incantare ancora migliaia di fans. Quel giorno, Elvis non solo chiuse un’epoca, ma lasciò un’eredità eterna: l’immortalità di un re del rock.

Elvis Presley tenne la sua ultima esibizione pubblica il 26 giugno 1977, alla Market Square Arena di Indianapolis (Indiana), davanti a circa 18.000 fan. Nonostante un evidente declino fisico, la sua voce potente, i classici intramontabili e i rituali in diretta, come lanciare sciarpe al pubblico, trasformarono quella serata in un addio indimenticabile. Elvis arrivò alla Market Square Arena con un fisico visibilmente appesantito e la voce in qualche modo affaticata, ma l’energia in scena e l’emozione che suscitò furono ancora forti. Il concerto si aprì con grandi successi come “See See Rider”, “Jailhouse Rock” e “Hound Dog” e si chiuse simbolicamente con “Can’t Help Falling in Love”, un classico che divenne la sua ultima esibizione ufficiale davanti al pubblico. 🔗 Leggi su Cultweb.it