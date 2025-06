Qualifiche Gran Premio dell’Austria | il ritorno di Verstappen

Il Gran Premio d'Austria segna il ritorno imperdibile del Circus della Formula 1 in Europa, con Max Verstappen ancora una volta protagonista indiscusso. Dopo emozioni intense e colpi di scena dal Canada all’Austria, i piloti si preparano a battagliare per punti fondamentali. Tra sorprese e rimonte, questa gara promette spettacolo e suspense fino all’ultimo giro, lasciandoci con l’attesa di scoprire chi conquisterà la vetta.

Qualifiche Gran Premio dell’Austria: ritorna il Mondiale di Formula Uno e ormai abbiamo capito che la pole – e la vittoria – è cosa loro. Ecco le nostre scelte Dal Canada all’Austria. Ritorna in Europa il Circus della Formula Uno e lo fa in questo weekend con una gara che mette in palio dei punti pesantissimi. Dall’altra parte del Mondo, Norris, ha combinato qualcosa di incredibile andando a sbattere contro Piastri all’ultimo giro e chiudendo in anticipo la propria gara. Qualcosa di unico, davvero. E chissà che cosa è successo nel corso di queste due settimane dentro la McLaren. ! (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Qualifiche Gran Premio dell’Austria: il ritorno di Verstappen

