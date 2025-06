Qualificazione stazioni appaltanti aggiornato sistema Anac per invio domande periodo dopo 30 giugno

Se sei una stazione appaltante, sapere come aggiornare la tua qualificazione è fondamentale per continuare a operare senza intoppi. Con l’adeguamento del sistema ANAC ai nuovi criteri del decreto legislativo n. 209/2024, ora puoi inviare le domande per il periodo successivo al 30 giugno 2025 in modo semplice e rapido. Scopri come sfruttare questa nuova funzionalità e mantenere il tuo status sempre al passo con le normative più recenti.

Il sistema informatico Anac per la qualificazione delle stazioni appaltanti è stato adeguato ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 2092024, che ha modificato l’Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici. È ora disponibile la funzionalità per l’inoltro delle domande relative al periodo successivo al 30 giugno 2025. Le richieste possono essere trasmesse attraverso il portale dell’Autorità, utilizzando il servizio dedicato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: qualificazione - stazioni - appaltanti - sistema

Appalti, dal 1° luglio nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Aggiornato il manuale utente - Dal 1° luglio entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l'aggiornamento del Manuale utente pubblicato dall'ANAC.

Translate postQualificazione stazioni appaltanti, sistema aggiornato. Attiva funzionalità di invio delle istanze: https://anticorruzione.it/-/news.25.06.2025.stazioni.appaltanti… #stazioniappaltanti #AnacNazionale #appalti #contrattipubblici Vai su X

Qualificazione stazioni appaltanti, sistema aggiornato: attiva funzionalità di invio delle istanze; Qualificazione stazioni appaltanti: sistema informatico aggiornato al Correttivo Appalti; Qualificazione stazioni appaltanti, aggiornato sistema Anac per invio domande periodo dopo 30 giugno.

Qualificazione stazioni appaltanti, aggiornato sistema Anac per invio domande periodo dopo 30 giugno - Il sistema informatico Anac per la qualificazione delle stazioni appaltanti è stato adeguato ai criteri previsti dal decreto legislativo ... Lo riporta orizzontescuola.it

Qualificazione delle stazioni appaltanti: ANAC aggiorna il sistema - Recepite le modifiche introdotte dal Correttivo e implementate le funzionalità per l'invio delle istanze da parte delle Amministrazioni ... lavoripubblici.it scrive