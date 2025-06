Quali specie di geco puoi trovare in casa | ecco le più comuni

Se pensi che i gechi siano solo creature esotiche, ripensaci: in Italia, quattro specie di questi affascinanti rettili condividono il nostro ambiente domestico. Tra le più comuni, il geco comune e quello verrucoso sono anche i più visibili e amichevoli, aiutandoci a mantenere sotto controllo insetti indesiderati. Scopriamo insieme come riconoscerli e comprenderne il ruolo benefico nel nostro habitat quotidiano.

In Italia, vivono quattro specie diverse di gechi. I più comuni e diffusi sono il geco comune e quello verrucoso, che sono anche quelli più facili da osservare anche tra le mura domestiche. Sono innocui e, anzi, ci aiutano a tenere sotto controllo zanzare e altri insetti fastidiosi di cui si nutrono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: specie - geco - comuni - puoi

Ciao! Sono il geco comune, una specie diffusa in tutta l’area Mediterranea e che durante la stagione estiva puoi trovare arrampicato su muri e soffitti di casa. Se mi incontri in casa, non devi spaventarti né tanto meno uccidermi! Io e miei simili siamo infatti inno Vai su Facebook

Perché i gechi entrano in casa e cosa fare per allontanarli da abitazioni e balconi; Se una notte d'inverno un geco...; Serpenti come animali domestici: i 20 migliori e perché.

I gechi: le abitudini, le caratteristiche per distinguerli e come allevarne uno - amoreaquattrozampe.it - Tra le specie di geco più comuni come animale domestico e particolari spesso a causa del loro colore naturale, ne abbiamo selezionati quattro, tutti diversi per origine, ... amoreaquattrozampe.it scrive

Malattie comuni nel geco leopardo: le patologie più frequenti nel rettile - amoreaquattrozampe.it - Tuttavia questa specie di rettile è diventata anche un’ottimo animale domestico nel nostro Paese e non solo. Lo riporta amoreaquattrozampe.it