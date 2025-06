Quali sono le teste di serie a Wimbledon 2025? Cinque italiani tra i big | data e orario del sorteggio

Con l’attesa crescente per Wimbledon 2025, il terzo Slam della stagione tennistica, si delineano i protagonisti che affronteranno sull’erba londinese a partire da lunedì 30 giugno. I top 32 del ranking ATP, tra cui cinque italiani tra i big, sono pronti a sfidarsi, con un quadro di teste di serie che promette emozioni e sorprese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul sorteggio, in programma venerdì 27 giugno alle 11:00.

Il quadro delle teste di serie per Wimbledon 2025, il terzo Slam della stagione tennistica che andrà in scena sull’erba londinese a partire da lunedì 30 giugno, è ormai definito in attesa che si completino le qualificazioni e vada in scena il sorteggio (venerdì 27 giugno, ore 11.00). I migliori 32 giocatori del ranking ATP, iscritti al torneo, non si potranno affrontare tra loro nei primi due turni e avranno sulla carta un cammino teoricamente meno irto di insidie nelle battute iniziali del prestigioso evento. Tra i migliori figurano anche quatto italiani: Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (22mo) e Matteo Berrettini (32mo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quali sono le teste di serie a Wimbledon 2025? Cinque italiani tra i big: data e orario del sorteggio

In questa notizia si parla di: teste - serie - wimbledon - sorteggio

Musetti in lizza per essere tra le prime 8 teste di serie al Roland Garros. Corsa su De Minaur, Ruud e…Djokovic! - Lorenzo Musetti, dopo il suo ingresso negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025, consolida la sua nona posizione nella classifica ATP, in rapida preparazione per il Roland Garros.

Guardando le teste di serie @Wimbledon ecco chi vorrei evitare dal sorteggio se fossi Sinner: 1/2 - Draper (ottimale: Zverev) 1/4 - Djokovic (Musetti) 1/8 - Mensik (Rublev) 3t - Michelsen (Nakashima) #Sinner #Wimbledon Vai su X

Wimbledon: Tutto sul torneo. Il sorteggio dei tabelloni principale venerdì mattina. Alcaraz giocherà lunedì. Jannik Sinner il giorno dopo (comprese le teste di serie del torneo) Vai su Facebook

Sorteggio Wimbledon 2025: dove vederlo, teste di serie in tabellone e gli italiani - LaPresse; Wimbledon, ecco le teste di serie: ci sono 4 azzurri e un'azzurra. Venerdì il sorteggio; Wimbledon, quando è il sorteggio? Sinner è testa di serie n° 1.

Sorteggio Wimbledon 2025: dove vederlo, teste di serie in tabellone e gli italiani - Si tratta del terzo Slam della stagione nonché del torneo di tennis più prestigioso sull’erba che si svolge ... Segnala msn.com

Sorteggio Wimbledon: per Sinner al terzo turno Bublik o Berrettini - L'altoatesino esordirà martedì poiché Alcaraz, da campione uscente, aprirà la giornata inaugurale lunedì. Riporta msn.com