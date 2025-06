Quali sono le regioni in Italia che hanno il mare più pulito? Ecco la classifica del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

Per il quinto anno consecutivo, la Puglia conquista il titolo di regione con il mare più pulito in Italia, secondo le analisi del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Le sue acque di balneazione sono tra le migliori, attestando un impegno costante nella tutela ambientale. La qualità delle acque costiere italiane, in generale, è molto elevata, ma quali altre regioni si distinguono? Scopriamolo insieme...

Q uali sono le regioni in Italia che hanno il mare più pulito? Per il quinto anno consecutivo la Puglia si conferma la regina del mare pulito. A stabilirlo sono le analisi del Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. L’indagine non include la Sicilia dove il monitoraggio è svolto dal sistema sanitario regionale. Tutte le regioni presentano una qualità delle acque di balneazione costiere complessivamente molto alta. Ecco la classifica. 1. Puglia Primo posto: 99,7% 2. Friuli Venezia Giulia Secondo posto: 99,6% Leggi anche › Rotte di stile: la valigia perfetta per una sofisticata vacanza tra mare e vele 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quali sono le regioni in Italia che hanno il mare più pulito? Ecco la classifica del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

In questa notizia si parla di: sono - mare - pulito - regioni

Mare, assegnate le Bandiere Blu 2025: sono 487 le spiagge migliori d’Italia (20 in Campania) - Nel 2025, l'Italia si conferma leader con 487 spiagge premiate con la Bandiera Blu, di cui 20 in Campania.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato i dati sulla qualità delle acque di balneazione italiane. Ecco le regioni con il mare più pulito. La classifica: https://fanpa.ge/7U97a Vai su Facebook

Mare più pulito in Italia: la classifica delle regioni; La Puglia è la regione col mare più pulito d’Italia: la classifica 2025; Mare più pulito d’Italia: Puglia, Friuli e Sardegna sul podio per qualità delle acque.

Queste sono le Regioni con il Mare più pulito d’Italia nel 2023 (la prima posizione non è quella che ti aspetti) - greenMe - La Basilicata è settima nella graduatoria dedicata al mare più pulito d’Italia grazie al suo 93,7% di coste con acque di balneazione eccellenti. Come scrive greenme.it

La Puglia è la regione col mare più pulito d’Italia: la classifica 2025 - Secondo le analisi del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente)la Puglia ha il mare più pulito d'Italia: è il quinto anno consecutivo ... Da fanpage.it