Quali Paesi europei vogliono tornare alla leva militare obbligatoria e cosa ne pensa il governo Meloni

In un panorama europeo in evoluzione, alcuni Paesi stanno valutando il ritorno alla leva militare obbligatoria per rafforzare le proprie difese. La proposta del ministro tedesco della Difesa apre un dibattito che coinvolge anche l’Italia, dove il governo Meloni si mostra scettico, mentre la Lega spinge per un ripristino. Quali sono le prospettive e le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Il ministro tedesco della Difesa ha detto che proporrà una legge per aumentare il numero di soldati nell'esercito: prima con i volontari e poi, se i numeri non bastano, con il ritorno della coscrizione obbligatoria. In Ue sono pochi i Paesi che hanno una leva militare obbligatoria, mentre in Italia il governo Meloni sembra scettico (anche se la Lega è favorevole). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: obbligatoria - paesi - leva - militare

Guerra, l'annuncio spaventa i cittadini: dove torna la leva obbligatoria Vai su Facebook

Quali Paesi europei vogliono tornare alla leva militare obbligatoria e cosa ne pensa il governo Meloni; Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia fosse coinvolta in una guerra?; I Paesi Ue pensano alla reintroduzione della leva obbligatoria.

Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia fosse coinvolta in una guerra? - I conflitti in Ucraina e ora in Medio Oriente hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Riporta tg24.sky.it

Il ritorno della leva militare obbligatoria in Serbia: quando inizieranno i primi arruolamenti? - La leva obbligatoria in Serbia è di nuovo un tema di attualità, ma il suo ritorno non sarà possibile prima del prossimo anno. Secondo serbianmonitor.com