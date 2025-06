Pulizia straordinaria alla spiaggia davanti alla Chiesa della Sacra Lettera | rimosse barche e rifiuti

Una giornata di impegno e cura per il nostro territorio: ieri, grazie all'avviso pubblico del Comune, sono stati rimossi con successo sei natanti e manufatti abbandonati nella spiaggetta antistante la chiesa della Sacra Lettera. Un gesto importante per preservare la bellezza e la sicurezza di questa preziosa area. La pulizia straordinaria dimostra come l'amore per il nostro ambiente possa fare la differenza, aprendo la strada a un futuro più verde e pulito.

Sono state rimosse ieri, a seguito dell’avviso pubblico emesso dal Comune, le imbarcazioni e i manufatti abbandonati nella spiaggetta antistante la Chiesa Maria SS. della Sacra Lettera. Si trattava di sei natanti in evidente stato di abbandono (quattro in plastica, uno in legno e un manufatto in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: chiesa - sacra - lettera - rimosse

L’appello del maestro Muti a Leone XIV: «Basta schitarrate in chiesa, ci vuole la musica sacra» - Il maestro Riccardo Muti lancia un appello a Papa Leone XIV per valorizzare la musica sacra nelle chiese, cancellando le "schitarrate" e restituendo spazio ai concerti in Vaticano.

Riposto, rimosse le imbarcazioni abbandonate nella spiaggetta antistante la Chiesa Maria SS. della Sacra Lettera.

Riposto, rimosse le imbarcazioni abbandonate nella spiaggetta antistante la Chiesa Maria SS. della Sacra Lettera - Sono state rimosse ieri, a seguito dell’avviso pubblico emesso dal Comune, le imbarcazioni e i manufatti abbandonati nella spiaggetta antistante la Chiesa Maria SS. gazzettinonline.it scrive

Orciano, il sindaco rimuove gli oggetti sacri in chiesa. Un parrocchiano: «Un'ingerenza». La proprietà non è del Comune di Terre Roveresche - Corriere Adriatico - TERRE ROVERESCHE È stata fatto piena luce sul trasferimento di alcuni beni sacri dalla chiesa di Santa Maria a Orciano ai depositi. Scrive corriereadriatico.it