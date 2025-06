Pulizia etnica a puntate si stringe la morsa su Gaza

La tensione a Gaza si fa sempre più insostenibile, con una spirale di violenza che avvolge la regione. Mentre Netanyahu blocca gli aiuti umanitari a Nord Gaza, alimentando la crisi, Bezalel Smotrich intensifica le sue mosse contro Masafer Yatta, segnando un passo decisivo verso la deportazione e la repressione. Un escalation che rischia di cambiare per sempre il volto del conflitto israelo-palestinese, mettendo in discussione i principi fondamentali della convivenza e dei diritti umani.

Nel giorno in cui Benjamin Netanyahu ha bloccato gli aiuti umanitari a Nord Gaza per compiacere Bezalel Smotrich — il suo ministro delle Finanze con la pistola puntata sul governo — lo stesso Smotrich stringe la morsa su Masafer Yatta. La nuova direttiva militare approvata dal Central Planning Bureau sancisce il rifiuto automatico di tutte le richieste edilizie palestinesi nell’area: fine della finzione legale, inizio della deportazione sistematica. È una strategia esplicita. Nei documenti interni dell’esercito si parla di rendere “sterile” la zona, di usare “tutti gli strumenti disponibili” per evacuare chi resiste. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

