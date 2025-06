Pugno di ferro contro i furbetti Scoperti 59 evasori totali Undici arresti per corruzione

Un impegno "a tutto campo" per contrastare l'evasione fiscale e tutelare il corretto funzionamento del mercato. La recente operazione della Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha scoperto 59 evasori totali, tra cui anche digital creator, e arrestato undici individui per corruzione. Questi risultati dimostrano come la fermezza e la tecnologia siano gli alleati più efficaci nella lotta contro chi tenta di sottrarsi alle tasse, rafforzando la fiducia dei cittadini nel sistema.

Ben 59 evasori totali e tra loro anche alcuni “digital creator”, professionisti che realizzano, sviluppano e distribuiscono contenuti su piattaforme digitali, come siti web, blog e social. Quello degli imprenditori completamente sconosciuti al Fisco è fra i dati più sconcertanti che emergono dal bilancio dei risultati conseguiti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza nel 2024 e fino al 31 maggio 2025. Un impegno "a tutto campo a tutela di famiglie, imprese e operatori onesti", quello degli uomini guidati dal colonnello Gerardo Marinelli, che hanno eseguito oltre 4.480 interventi e 136 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pugno di ferro contro i furbetti. Scoperti 59 evasori totali. Undici arresti per corruzione

