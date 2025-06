Pugno all'assistente in sala operatoria ma il professore Sica nega | Non l'ho colpita è impazzita

Il professore Giuseppe Sica nega di aver colpito l'assistente Marzia Franceschilli: "Si è sentita tradita da quello che è stato il suo mentore. Impazzita? Penso di si". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pugno all'assistente in sala operatoria, ma il professore Sica nega: Non l'ho colpita, è impazzita; Insulti in sala operatoria a Tor Vergata. Aperta un'indagine; Enrico Tata.

Pugno all’assistente in sala operatoria, ma il professore Sica nega: “Non l’ho colpita, è impazzita” - Il professore Giuseppe Sica nega di aver colpito l'assistente Marzia Franceschilli: "Si è sentita tradita da quello che è stato il suo mentore ... Secondo fanpage.it

Tor Vergata, il prof Sica ora rischia il licenziamento per la presunta aggressione a Marzia Franceschilli in sala operatoria - In corso le indagini della Regione, ma per il pugno all'assistente, se sarà accertato, il presidente Rocca chiede la massima sanzione ... Da roma.corriere.it