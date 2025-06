PS4 PlaySon 3.727 Beta | Nuove Funzionalità e Migliorie per il Jailbreak PS4

Se sei appassionato di jailbreak PS4, non puoi perderti l’ultima novità: PlaySon 3.7.27 Beta, la potente app Android che rivoluziona il modo di personalizzare e ottimizzare la tua console. Con nuove funzionalità e miglioramenti, questa versione porta il jailbreak PS4 a un livello superiore. Scopri tutte le innovazioni e sfrutta al massimo il potenziale del tuo sistema grazie a questa innovativa toolbox. Ecco cosa ti aspetta nella versione 3.7.27 beta!

PlaySon, l’app multi-funzione per Android dedicata al jailbreak della PS4, ha appena ricevuto una nuova versione 3.7.27 beta con importanti novità e ottimizzazioni. Questa app è un vero e proprio toolbox per gli utenti PS4, offrendo: Local Server PS4 Payload Sender InstallazioneAggiornamento di PKG, Cheat e Patch Visualizzazione PKG, GoldHEN Patches e molto altro Novità nella versione 3.7.27 beta (25062025). Aggiunto lapse portato per PS4 FW 7.00-9.60 da AlAzif Attenzione: questa funzione potrebbe causare problemi in alcuni giochiapp, come schermate nere o salvataggi corrotti. Non è ancora al 100% stabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net