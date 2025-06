Proton Mail lancia una novità per fare ordine nella posta in arrivo

Se la tua casella di posta è invasa da newsletter e messaggi promozionali, Proton Mail ha una novità che fa per te. Nelle scorse ore, il team di Proton Mail ha annunciato l'introduzione della funzione "Visualizzazione Newsletter", pensata per semplificare l'organizzazione e mantenere la posta in arrivo sempre sotto controllo. Scopri tutti i dettagli di questa innovazione che promette di rivoluzionare il modo di gestire le tue email.

Nelle scorse ore il team di Proton Mail ha annunciato l'introduzione della visualizzazione Newsletter.

