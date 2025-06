Protesta ‘no Bezos’ a Venezia | 2 finti sposi contro il matrimonio di lusso

Una scena insolita ha animato piazza San Marco a Venezia, dove una protesta sfidante ha preso di mira il matrimonio di lusso di Jeff Bezos. Con cartelli provocatori e due finti sposi sul piedistallo, i manifestanti hanno attirato l’attenzione su temi di giustizia e pace, creando un momento di tensione e riflessione tra turisti e cittadini. Un episodio che invita a interrogarsi sui valori e le priorità del mondo moderno...

Venezia, 26 giugno 2025 – Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un'iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da sposi si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei pili portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell'ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta ‘no Bezos’ a Venezia: 2 finti sposi contro il matrimonio di lusso

In questa notizia si parla di: venezia - protesta - sposi - matrimonio

Piantedosi e Meloni a Venezia, nuova protesta contro il decreto sicurezza - Il 20 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia accoglierà il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la possibile partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Translate post#Venezia Momenti di tensione in piazza San Marco per una protesta contro il matrimonio di #JeffBezos. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica mostrando cartelli e scritte contro il miliardario. Due persone vestite da "sposi" si Vai su X

Sono attesi circa 200 ospiti al matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A questi selezionatissimi ospiti, gli sposi non hanno dato una lista nozze né chiesto regali, ma hanno fatto una richiesta specifica e cosa hanno scelto gli sposi per le b Vai su Facebook

Tensioni in piazza San Marco, due finti sposi protestano contro le nozze di Bezos; Bezos e la futura sposa a Venezia, tra feste e proteste; Nozze di Bezos a Venezia, dopo il trasloco del party, gli sposi rinunciano (anche) ai due maxi yacht.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, proteste contro il matrimonio del papà di Amazon: attimi di tensione in piazza San Marco a Venezia - Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un'iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Segnala msn.com

Venezia, proteste in piazza San Marco contro il matrimonio di Bezos: attivisti identificati - Tensione in piazza San Marco a Venezia, dove diverse persone hanno protestato contro il matrimonio di Jeff Bezos. Si legge su msn.com