Prostituzione minorile | Incontri a pagamento vicino al Campovolo

La prostituzione minorile rappresenta una piaga che scuote la società e richiede un’attenzione immediata. Un giovane di 22 anni ha recentemente denunciato di aver subito incontri a pagamento a soli 16 anni, nelle aree verdi vicino al Campovolo. Questa denuncia getta luce su un fenomeno inquietante, dove l’ombra della criminalità si insinua tra i luoghi di ritrovo dei giovani, chiedendo interventi decisi e mirati per tutelare le vittime e riportare la legalità.

"Ho avuto rapporti sessuali a pagamento quand’avevo 16 anni, con uomini maggiorenni". Un ragazzo che oggi ha 22 anni, di origine straniera, sporse denuncia nell’ottobre 2021 raccontando circostanze che avrebbe subito nell’agosto 2020: gli incontri dietro compenso si collocano nella zona del Campovolo, nel parco vicino a via Montagnani Marelli. A suo dire, in quest’area verde si sarebbe concentrato un giro di prostituzione che coinvolgeva ragazzini sotto i 18 anni. Alla polizia di Stato lui fornì alcuni recapiti telefonici: gli investigatori risalirono a quattro persone a cui furono sequestrati cellulari e computer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prostituzione minorile: "Incontri a pagamento vicino al Campovolo"

