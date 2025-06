Proroga superbonus anche al 2026 ecco per chi

Grazie al recente decreto Omnibus approvato il 20 giugno 2025, il superbonus sarà prorogato fino al 2026, offrendo nuove opportunità per chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria casa. Questa misura, valida per alcuni beneficiari selezionati, permette di usufruire del bonus al 110%, con possibilità di cessione dei crediti e sconto in fattura. Scopri come sfruttare al massimo questa occasione unica!

Arriva una nuova proroga per il superbonus che rimarrà in vigore anche nel 2026, ma non per tutti. E chi rientrerà tra i beneficiari del bonus potrà utilizzarlo al 110 per cento, con cessione dei crediti d'imposta e sconto in fattura. Sono queste le ultime novità introdotte dall'adozione del decreto Omnibus da parte del Consiglio dei ministri nella giornata del 20 giugno 2025. Il più alto incentivo dei lavori edilizi continuerà a funzionare, quindi, oltre il 31 dicembre 2025 e ancora per un anno, limitatamente alle aree colpite da eventi sismici e a importi di spesa definiti. Ecco, quindi, chi può beneficiare della proroga del superbonus anche nel 2026.

