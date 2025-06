Proposta di legge popolare per educazione alimentare a scuola

In un’epoca in cui l’alimentazione corretta è fondamentale, Longaevitas presenta una proposta di legge popolare per introdurre l’educazione alimentare nelle scuole italiane. Questo progetto mira a sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza di scelte sane fin dall’età scolastica, promuovendo una cultura del benessere che possa durare tutta la vita. Una sfida cruciale per costruire un futuro più sano e consapevole.

Roma, 26 giu (askanews) - "Longaevitas ha fatto una proposta di legge proprio per cercare di fare capire alla nostra società che è l'istituzione che deve dare una positività al nostro organismo fisico, non solo di anziani, non solo di adulti, ma soprattutto di bambini e adolescenti, che hanno bisogno di avere delle regole ben precise sia nella conoscenza del cibo e dei nutrienti necessari per crescere meglio. E soprattutto perché questi possono essere continuativi nel mantenimento di uno stato di salute che nasce da formatori e formati che danno poi le regole giuste per questo tipo di aspetto. Quindi Longaevitas ha fatto una proposta di legge che avrà tutte le firme necessarie soprattutto perché ha centrato il disagio che c'è in questo momento nella nostra nazione.

