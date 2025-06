Propaganda rossa a scuola | arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni

In un’epoca in cui l’educazione dovrebbe essere ponte tra passato e futuro, un nuovo manuale di storia sta scatenando polemiche e svelando tensioni profonde. Con toni accesi e accuse di indottrinamento, il libro “Trame nel tempo” diventa il simbolo di una lotta ideologica che rischia di trasformare le aule scolastiche in arene di battaglia politica. Ciò solleva un interrogativo: quanto può un testo scolastico influenzare la memoria collettiva e la formazione delle giovani generazioni?

A scuola di indottrinamento: sui banchi arriva il manuale anti-Meloni dal titolo enigmatico: Trame nel tempo. Ed è bufera sul libro di testo per i licei su cui tuona FdI: indottrina con un manifesto ideologico e trasforma le aule in un tribunale anti-Meloni. Un attacco frontale, efferato quanto ostentato insomma: e tutto tra le pagine dell’odio politico declinato a un testo che dovrebbe impartire lezioni di storia alle scuole superiori. Ci riferiamo a “ Trame del tempo, dal Novecento a oggi “, edito da Laterza, il libro di testo scolastico che sta innescando polemiche incandescenti. Stando a anticipazioni e reazioni, infatti, ne l terzo volume dell’edizione rossa si riscontrano passaggi che, secondo le accuse, non si limitano a raccontare i fatti, ma vanno ben oltre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Propaganda rossa a scuola: arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni

In questa notizia si parla di: scuola - arriva - manuale - anti

Scuola, la rivoluzione fa passi da gigante: arriva l’educazione finanziaria. Lezioni su gestione del denaro, sos indebitamenti, lavoro futuro - La scuola italiana fa un importante balzo in avanti con l'introduzione dell'educazione finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione e della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio hanno siglato un Protocollo d’Intesa, promuovendo lezioni su gestione del denaro e prevenzione dell’indebitamento, preparandosi così a formare cittadini consapevoli per un futuro lavorativo migliore.

Translate postScuola. Di Maggio (FdI): ritirare manuale anti Meloni che falsa la storia per influenzare giovani https://lavocedelpatriota.it/scuola-di-maggio-fdi-ritirare-manuale-anti-meloni-che-falsa-la-storia-per-influenzare-giovani/… via @vocedelpatriota Vai su X

Propaganda rossa a scuola: arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni; Al liceo il manuale di storia anti-Meloni; Scuola. Di Maggio (FdI): ritirare manuale anti Meloni che falsa la storia per influenzare giovani.

Al liceo il manuale di storia anti-Meloni - Il governo fa "leggi liberticide" e "deportazioni" ... Riporta msn.com

La scuola al contrario. Come sono anti-liberali quei manuali... - MSN - Sedendosi ai banchi i nostri figli e i nostri nipoti si sono trovati davanti i loro manuali di storia, di filosofia e di scienze ancora pieni, quasi ... Come scrive msn.com