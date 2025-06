Pronostico Salisburgo-Real Madrid | primato a rischio con questo risultato

Il duello tra Salisburgo e Real Madrid nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 mette a rischio il primato del club spagnolo, che con una vittoria potrebbe blindare gli ottavi di finale nel Mondiale per Club 2025. I Blancos, attualmente fermi a 4 punti e in vetta al girone, devono attenzione a non sottovalutare la squadra austriaca. Una sfida decisiva che potrebbe cambiare gli equilibri della fase a eliminazione diretta.

Salisburgo-Real Madrid è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico. Ottavi vicini per il Real Madrid, a cui basterà vincere o pareggiare nell'ultima giornata della fase a gironi contro il Salisburgo per accedere alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. I Blancos hanno 4 punti e sono appaiati agli austriaci: una vittoria permetterebbe agli uomini di Xabi Alonso di "infischiarsi" del risultato dell'altro match, tra Al-Hilal e Pachuca.

