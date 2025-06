Pronostico Al Hilal-Pachuca tutti gli scenari | Inzaghi ottavi ancora possibili

L’attesa per Al Hilal-Pachuca è alle stelle: una sfida decisiva nella terza giornata del Mondiale per Club 2025 che potrebbe rivoluzionare gli scenari di qualificazione. Con Inzaghi ancora in corsa e il Gruppo H aperto a ogni possibile risultato, analizziamo tutti i pronostici e le chance di passaggio agli ottavi. Scopriamo insieme quali sono le variabili che potrebbero cambiare le sorti di questa emozionante fase del torneo.

Al Hilal-Pachuca è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico. C’è grande incertezza nel gruppo H, quello in cui oltre al Real Madrid figura anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. I sauditi, dopo aver “esultato” per il pareggio contro i Blancos all’esordio (1-1), si sono divisi la posta in palio anche con gli austriaci del Salisburgo, uno 0-0 che ha rappresentato un passo indietro per il club di Riad, ora non più padrone del proprio destino. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Pachuca, tutti gli scenari: Inzaghi, ottavi ancora possibili

