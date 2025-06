Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City | quota 18 con quattro calciatori

Il duello tra Juventus e Manchester City promette scintille e grande suspense, con entrambe le squadre determinate a conquistare il primo posto nel girone. Le scelte dei nostri pronostici propongono quattro calciatori in quasi ammonizione, un dettaglio che potrebbe fare la differenza in un match decisivo. Con i pronostici quasi ammoniti e le quote allettanti, prepariamoci a un incontro ricco di emozioni che potrebbe cambiare gli equilibri della fase a eliminazione diretta.

Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: due squadre che si giocano il primo posto nel girone. Ecco le nostre scelte Igor Tudor e Pep Guardiola sono sicuri del passaggio del turno. Nell’ultima sfida di questo girone si giocano il primo posto che, vedendo anche il tabellone, potrebbe significare tanto. Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: la bomba a quota 13 (Lapresse) – Ilveggente.it Sarà , quindi, partita vera. E ai bianconeri che sono davanti per via della differenza reti, potrebbe bastare anche il pareggio. Difficile però vedere questo finale, parte favorito il City che anche in quest’ultimo mese ha rinforzato la squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: quota 18 con quattro calciatori

