Pronostici marcatori Manchester City e Wydad | le nostre scelte

Pronostici marcatori Manchester City e Wydad: nell’ultima partita del girone, queste due formazioni sono tra le più attese dai tifosi e dagli analisti. Con il Manchester City deciso a conquistare il primo posto contro la Juventus, le nostre scelte di marcatori puntano a celebrare i protagonisti più pronti a segnare in questa sfida cruciale. Scopri le previsioni e le probabilità per questa sfida avvincente, che potrebbe vivere di molti gol e grandi emozioni.

Il Manchester che affronta la Juventus è sicuro del passaggio del turno. Contro i bianconeri la truppa di Guardiola si gioca il primo posto. E vuole vincere, ovviamente, perché eviterebbe una parte importante del tabellone, assai più complicata. (Lapresse) – Ilveggente.it Dubbi su chi parta favorito non ce ne stanno, anche perché il City come sappiamo nel corso dei primi dieci giorni di giugno, quando la Fifa ha dato la possibilità di fare delle operazioni di mercato, si è rinforzato.

