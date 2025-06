Pronostici marcatori Al Hilal e Real Madrid | ecco chi segna

Se sei appassionato di calcio e desideri scoprire chi potrebbe decidere il destino di Al Hilal e Real Madrid nelle prossime sfide, non perdere i pronostici sui marcatori! Con Simone Inzaghi e Xabi Alonso in panchina, le squadre sono pronte a dare battaglia, ma chi avrà la meglio sotto porta? Ecco chi sarà decisivo per il passaggio del turno e la conquista del Mondiale per Club.

Pronostici marcatori Al Hilal e Real Madrid: le squadre di Simone Inzaghi e Xabi Alonso partono favorite nelle ultime sfide del girone. Ecco chi sarà decisivo L’Al Hilal di Simone Inzaghi, dopo due pareggi, è alla ricerca della prima vittoria in questo Mondiale per Club. Nella partita in programma nella notte tra giovedì e venerdì, il tecnico ex Inter si gioca il passaggio del turno contro il Pachuca. I tre punti quasi sicuramente vorrebbero dire qualificazione. (Lapresse) – Ilveggente.it Un solo gol fatto fino al momento dalla formazione saudita, quello segnato contro il Real da Ruben Neves su calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori Al Hilal e Real Madrid: ecco chi segna

In questa notizia si parla di: hilal - pronostici - marcatori - realmadrid

