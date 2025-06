Promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro è la chiave del successo

La sicurezza e la salute sul lavoro rappresentano il fondamento di un ambiente produttivo efficiente e responsabile. A Bergamo, il seminario organizzato dalla Cisl ha evidenziato come la piena applicazione del D.Lgs. 81/2008 sia la chiave del successo per una cultura della prevenzione solida e condivisa. Esploriamo insieme le criticità , le opportunità e le strategie per garantire ambienti di lavoro più sicuri e salutari per tutti.

Bergamo. Diversi i temi trattati nel seminario tenutosi nella sede dalla Cisl di Bergamo dal titolo "Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La piena applicazione del D.Lgs. 812008", volto a fare il punto sull'attuazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 812008), evidenziando il significato del concetto di salute nella società attuale, le criticità ancora aperte e le sfide da risolvere. Salute e Promozione La salute non è assenza di malattia, ma è pieno benessere psico-fisico e, pertanto, è percepita come risorsa della vita quotidiana e non come fine della vita: è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità fisiche.

