Promozione, quanti affari. Viviano diesse alla Fortis.

Le società dilettantistiche fiorentine di Promozione vivono giorni intensi di calciomercato: queste le ultime novità. Alla Fortis Juventus del nuovo presidente Cosimo Santini c'è da registrare l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Emanuele Viviano ex Firenze Ovest e Montespertoli, fratello dell'ex viola Emiliano. Ora l'attenzione si sposta sulla scelta del nuovo tecnico, attesa nei prossimi giorni. Alla Ginestra Fiorentina ci sarebbe una trattativa in corso per l'attaccante Marco De Tellis ('98), reduce da 8 gol con la maglia della Folgor Calenzano. Contestualmente la società deve correre ai ripari per l'uscita dell'esperto difensore Alessio Melaccio ('98) che lascia per motivi personali.