Promozione culturale | accordo tra il Comune di San Salvo e la Soprintendenza

Un nuovo capitolo si apre nella promozione culturale di San Salvo grazie a un prestigioso accordo tra il Comune e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Firmato il 23 giugno scorso, il protocollo d’intesa apre le porte a spazi storici dell’“Officina della Cultura” – l’ex mercato coperto – trasformandoli in vivaci poli di cultura e creatività per tutta la comunità. Un passo concreto verso un futuro ricco di eventi e valorizzazione del patrimonio locale.

