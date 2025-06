Prolungamento scolastico il sondaggio raccoglie la voce delle famiglie ferraresi

Il prolungamento scolastico diventa un tema centrale per le famiglie ferraresi, desiderose di condividere le proprie esperienze e aspettative. Dopo aver dialogato con i dirigenti delle scuole locali, il Comitato Genitori Boiardo ha avviato un sondaggio per ascoltare direttamente le voci di chi vive quotidianamente questa realtà . Un passo importante per costruire insieme soluzioni efficaci e rispondere alle esigenze della comunità educativa.

Sulla questione del prolungamento scolastico, arriva la voce diretta delle famiglie ferraresi. Dopo il confronto con alcuni dirigenti scolastici del territorio, la recente proposta di riforma della Regione è stata oggetto di un sondaggio condotto dal Comitato Genitori Boiardo, che, pur non. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: prolungamento - scolastico - sondaggio - voce

Scuola fino al 30 giugno? 9 su 10 dicono no. Il sondaggio della ‘’; Scuole chiuse, tutti promossi o fine anno scolastico al 30 giugno? [VOTA IL SONDAGGIO].

Prolungamento dell'anno scolastico: fino a quando e in che forma potrebbe essere applicato - Fanpage.it - Il prolungamento dell’anno scolastico è una possibilità realizzabile attraverso il patto di comunità. fanpage.it scrive

L'idea, prolungamento del calendario scolastico solo per le elementari - prolungamento,calendario,scolastico,elementari,avvio,degli,esami,maturità,giugno,esclude,fatto,ipotesi,calendario,lungo,anche,superiori ... Lo riporta unionesarda.it