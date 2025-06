Prolungamento M1 e M5 verso Monza | la decisione del ministero

Il futuro delle linee metropolitane M1 e M5 si fa più concreto: al Ministero delle Infrastrutture, il 26 giugno 2025, si è discusso del prolungamento verso Monza e Bettola. Novità importanti sono arrivate con l'aggiunta di 20 milioni per la M1 e la conferma delle risorse per il tratto Baggio, aprendo nuove prospettive di mobilità sostenibile e miglioramento urbano. La strada verso una metropolitana più estesa e efficiente è ormai tracciata.

Giovedì 26 giugno 2025 si è svolta, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione sul prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza e su quello della M1 a Monza-Bettola (capolinea di Cinisello Balsamo). Dall’incontro sono emerse alcune novità positive come gli ulteriori 20 milioni per l’allungamento della M1 e la conferma dell’integrale copertura delle risorse del prolungamento verso Baggio, il cui contratto di appalto è di imminente sottoscrizione. Per quanto riguarda la M5, il ministro del Trasporti Matteo Salvini è determinato a confermare tutte le 11 fermate del prolungamento, con capolinea al Polo Istituzionale di Via Grigna, anche alla luce dell’impegno per alimentare il trasporto su ferro. 🔗 Leggi su Lettera43.it