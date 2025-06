Progetto Rampe ci siamo Entro due mesi il via libera

Entro due mesi arriverà il via libera definitivo al progetto delle Rampe di Ponte San Giovanni, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e ridurre le criticità nel collegamento tra E45 e Raccordo Perugia-Bettolle. L’assessore Francesco Zuccherini ha sottolineato l’importanza di questa opera, che rappresenta un investimento strategico per la città. La realizzazione delle rampe garantirà maggiore fluidità e sicurezza, aprendo nuove prospettive di sviluppo e mobilità.

Entro due mesi via libera al progetto definitivo delle Rampe di Ponte San Giovanni, ovvero il raddoppio del collegamento dalla E45 al Raccordo Perugia-Bettolle, sia in entrata che in uscita. L'assessore Francesco Zuccherini, nel rispondere a un'interrogazione in Consiglio comunale di Paolo Befani (Ponte San Giovanni), ha detto che il tema sollevato è molto importante per la città. "L'investimento che Anas porterà avanti per la modifica delle rampe, infatti, potrà migliorare la situazione. Proprio nei giorni scorsi, peraltro, è arrivata la convocazione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, che si svolgerà in modalità semplificata e asincrona e si concluderà (in caso di pareri positivi, anche con condizioni) il 25 agosto.

