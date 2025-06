Progetto in corso Alberi pulizia e aiuti ai negozi

Un progetto che unisce comunità e creatività, San Gottardo-Via Meda si trasforma in un borgo in città grazie all'impegno di cittadini, commercianti e associazioni. Questa iniziativa civica, parte del crowdfunding del Comune di Milano, mira a valorizzare e riqualificare il quartiere, rendendolo ancora più vivo e accogliente. Un esempio concreto di come, insieme, si possa fare la differenza: scopri come contribuire a questa bella rinascita urbana.

San Gottardo-Via Meda: Un borgo in città. È tra i sei progetti del crowdfunding civico del Comune di Milano per cui ora è in corso la campagna di raccolta fondi sulla piattaforma online “Produzioni dal basso“. A darsi da fare per questo spicchio di città sono "cittadini, commercianti, artigiani e associazioni che ogni giorno vivono, lavorano e amano il quartiere di San Gottardo-Meda, nel cuore del Municipio 5 di Milano", si presentano. "Un quartiere che ha un’anima forte, popolare e creativa, ricca di storia e di umanità, che oggi rischia di perdere la sua identità. Per questo motivo l’Associazione Borgo San Gottardo, sostenuta da Social Street Meda Montegani, Orchestra Sinfonica di Milano, Municipio 5, Associazione Galleria & Friends, Moovie e Lampo Tv, ha ideato il progetto un Borgo in città per una nuova rigenerazione urbana, culturale e sociale del nostro amato quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto in corso. Alberi, pulizia e aiuti ai negozi

