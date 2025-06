Progetto contro il rischio idraulico I cittadini | Sfregio al paesaggio

Le voci dei cittadini di Buonconvento risuonano forte e chiaro: il loro sì alla tutela del paesaggio si unisce alla richiesta di un’opera anti-alluvioni più rispettosa dell’ambiente. Con oltre 1.500 firme raccolte, il Comitato locale si oppone con determinazione al progetto regionale, auspicando soluzioni che proteggano il territorio senza comprometterne la bellezza. Le loro ragioni sono un esempio di come sensibilità e partecipazione possano fare la differenza.

Un intero paese dice no al progetto anti-alluvioni della Regione. Il Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente di Buonconvento ha raccolto oltre 1.500 firme, che sono state consegnate al governatore della Toscana Eugenio Giani insieme a una lettera in cui gli si chiede di intervenire per bloccare il progetto e l'inizio dei lavori e di sostituire la contestatissima opera idraulica con un'altra meno impattante sul paesaggio. "Le inviamo le firme dopo alcune settimane di mobilitazione della nostra comunità – scrive il Comitato al presidente della Regione –. Queste firme rappresentano la volontà di una quota significativa di residenti e di amici di Buonconvento, sinceramente preoccupati del danno ambientale e paesaggistico che subirebbe uno dei Borghi più Belli d'Italia, se il progetto di mitigazione dovesse essere realizzato così come è stato pubblicamente rappresentato".

