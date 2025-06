Progetti Psr Sicilia a rischio per scadenze sovrapposte e malfunzionamenti del Sian

La malfunzionamento del sistema Sian sta provocando ritardi e incertezze che mettono a rischio i progetti PSR Sicilia, complicando la gestione delle scadenze e creando un senso di frustrazione tra i professionisti del settore agricolo. Mentre le scadenze si avvicinano e i problemi persistono, è urgente intervenire per garantire il corretto funzionamento delle procedure e salvaguardare il futuro della agricoltura siciliana.

Da mesi progettisti e tecnici agricoli siciliani denunciano gravi difficoltĂ nel gestire le procedure informatiche legate ai progetti Psr a causa del malfunzionamento del Sian, il sistema informatico di Agea che gestisce tutta la burocrazia agricola relativa a premi, contributi e bandi. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

