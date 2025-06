Processo Pfas 11 condanne e 4 assoluzioni

La vicenda dei PFAS a Vicenza si chiude con una sentenza storica: 11 condanne e 4 assoluzioni nella maxi-giustizia che ha visto coinvolti manager e tecnici della ex Miteni di Trissino. La Corte d’assise ha inflitto pene complessive di oltre 141 anni, segnando un importante passo nella lotta all'inquinamento ambientale e alla tutela della salute pubblica. È un risultato che testimonia la forza della giustizia nel fronteggiare le sfide ambientali più complesse.

(Adnkronos) – La Corte d'assise di Vicenza oggi pomeriggio ha condannato, con pene che vanno dai 2 anni e 8 mesi fino a 17 anni e mezzo, undici tra manager e tecnici dalla ex Miteni di Trissino (Vicenza) per l'inquinamento causato da Pfas. La corte ha complessivamente inflitto pene per 141 anni contro i 121 .