Processo Pfas 11 condanne e 4 assolti

Un verdetto che fa riflettere: la Corte d’Assise di Vicenza ha condannato a un totale di 141 anni di carcere 11 imputati, e assolto 4 altri, per il grave inquinamento da Pfas che ha contaminato acque superficiali, falde e acquedotti in Veneto. Un processo che evidenzia le responsabilità e l'importanza di tutelare il nostro patrimonio naturale. Ma cosa significa questa sentenza per il futuro delle nostre risorse idriche?

17.53 Undici condanne e 4 assoluzioni, per un totale di 141 anni di carcere nei confronti degli imputati riconosciuti colpevoli del maxi-inquinamento da Pfas delle acque superficiali, di falda e degli acquedotti in Veneto. E' la sentenza emessa dalla Corte d'assise di Vicenza, dopo 6 ore di camera di consiglio, che ha inflitto pene variabili tra i 2 anni e 8 mesi e i 17 anni e mezzo. L'inquinamento aveva avuto come fonte principale lo scarico dell'industria chimica Miteni di Trissino (Vicenza). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

