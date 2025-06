Processo per l’omicidio in via Tiraboschi | rigettata la richiesta di perizia psichiatrica

Il processo per l'omicidio di Mamadi Tunkara si avvia senza la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa di Sadate Djiram, che è stata respinta dalla Corte d’Assise di Bergamo. La decisione apre nuovi scenari nel procedimento giudiziario, mentre l’accusa e la difesa preparano le proprie argomentazioni. La vicenda rimane avvolta da un’aura di tensione e attesa, lasciando il pubblico e le parti coinvolte in sospeso su come evolverà il processo.

Non ci sarà alcuna perizia psichiatrica su Sadate Djiram. La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto l'istanza avanzata dalla difesa nel corso dell'udienza di smistamento. L'uomo è accusato dell'omicidio volontario aggravato di Mamadi Tunkara.

