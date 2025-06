Processo per la sposa bambina il Comune di Latina si costituirà parte civile

Il Comune di Latina si prepara a fare la sua voce ascoltando il grido di giustizia per la tragica vicenda della “sposa bambina”. La decisione di costituirsi parte civile nel procedimento penale rappresenta un passo importante nella difesa dei diritti dei minori e nella lotta contro ogni forma di sfruttamento e abuso. Con questa mossa, il Comune si impegna a garantire che la giustizia prevalga e che si faccia luce su un fenomeno così grave e delicato.

Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel procedimento penale per la vicenda della “sposa bambina”, la 13enne che fu “sposa” con rito rom a un minorenne di una famiglia nomade del capoluogo pontino. La decisione è stata deliberata oggi dalla giunta comunale di Latina: l’atto dà mandato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

