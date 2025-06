Processo Miteni la gioia delle parti civili dopo le condanne per l’inquinamento da Pfas in Veneto

Il processo Miteni segna un momento storico per le vittime dell’inquinamento da Pfas in Veneto. La commozione e la speranza si sono mescolate nelle aule di Vicenza, dove mamme e cittadini hanno visto riconosciuto il loro dolore con condanne esemplari e risarcimenti significativi. Un risultato che va oltre la giustizia: un passo avanti verso la tutela di ambiente e salute. La battaglia continua, ma questa vittoria rimarrà nella memoria di tutti.

La commozione e la gioia delle parti civili e della mamme No Pfas dopo la lettura della sentenza nell’aula della Corte d’Assise di Vicenza. Lacrime, abbracci e urla quando la presidente Antonella Crea ha terminato di leggere il dispositivo lungo 12 pagine, con le 11 condanne (per un totale di 141 anni di reclusione ) e il lungo elenco di risarcimenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Miteni, la gioia delle parti civili dopo le condanne per l’inquinamento da Pfas in Veneto

