Processo Miteni a Vicenza 11 condanne per inquinamento da Pfas | in tutto sono 141 anni di carcere

Dopo quattro anni di battaglie giudiziarie, Vicenza assapora un’importante vittoria nella sua battaglia contro l’inquinamento da Pfas. La Corte d’assise ha condannato 11 imputati a ben 141 anni di carcere complessivi, inviando un messaggio chiaro sulla lotta all’illegalità ambientale. Questa sentenza rappresenta un passo decisivo verso la tutela delle falde acquifere e della salute pubblica. La giustizia fa finalmente luce su un torbido capitolo ambientale...

A quattro anni dall’inizio del processo a Mitemi sull’ inquinamento da Pfas che ha coinvolto le falde acquifere delle province di Vicenza, Padova e Verona, arriva la condanna per 11 dei 15 imputati. La Corte d’assise di Vicenza, dopo sei ore di camera di consiglio, ha inflitto pene per un totale di 141 anni di reclusione. Quattro imputati sono stati condannati a 17 anni ciascuno, altri a 16 anni. Quasi tutte le richieste dei pubblici ministeri sono state sostanzialmente accolte, mentre 4 imputati sono stati assolti. A questo si aggiungono i risarcimenti per le oltre 300 parti civili, fra privati ed enti pubblici: al ministero dell’Ambiente è stato riconosciuto un risarcimento di 58 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Miteni, a Vicenza 11 condanne per inquinamento da Pfas: in tutto sono 141 anni di carcere

PROCESSO MITENI: DOMANI LA SENTENZA SULL’INQUINAMENTO DA PFAS Domani, 26 giugno 2025, sarò presente al Tribunale di Vicenza per la lettura della sentenza del processo Miteni, uno dei più gravi casi di inquinamento ambientale in Europa. Vai su Facebook

