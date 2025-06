Processo Miteni 11 condannati e 4 assolti per l' inquinamento da Pfas

Dopo un lungo percorso giudiziario, la Corte d’Assise di Vicenza ha pronunciato la sentenza nel processo Miteni, che vede 11 condannati e 4 assolti per l’inquinamento da Pfas. Una vicenda che ha acceso i riflettori sulla tutela dell’ambiente e sulla responsabilità delle aziende. La decisione attraversa un capitolo cruciale nella lotta contro l'inquinamento chimico, sottolineando l’importanza di un’azione concreta per salvaguardare il nostro futuro ambientale.

Dopo sei ore di camera di consiglio e al termine di quattro anni di dibattiti in aula, la Corte d’Assise di Vicenza ha emesso oggi, 26 giugno, la sua sentenza nel processo per l'inquinamento da Pfas provocato dall'azienda Miteni. Per i reati di avvelenamento delle acque, disastro ambientale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: processo - miteni - inquinamento - pfas

Processo Miteni, a Vicenza 11 condanne per inquinamento da Pfas: in tutto sono 141 anni di carcere - Dopo quattro anni di battaglie giudiziarie, Vicenza assapora un’importante vittoria nella sua battaglia contro l’inquinamento da Pfas.

Translate postProcesso Miteni, a Vicenza 11 condanne per inquinamento da Pfas: in tutto sono 141 anni di carcere Vai su X

PROCESSO MITENI: DOMANI LA SENTENZA SULL’INQUINAMENTO DA PFAS Domani, 26 giugno 2025, sarò presente al Tribunale di Vicenza per la lettura della sentenza del processo Miteni, uno dei più gravi casi di inquinamento ambientale in Europa. Vai su Facebook

Inquinamento da PFAS: sentenza storica per il caso Miteni; Pfas, processo Miteni: pene per 141 anni e 58 milioni di risarcimento per l'inquinamento in Veneto; Processo Miteni, inquinamento Pfas. Sentenza storica: chi inquina paga.

Processo Miteni, la gioia delle parti civili dopo le condanne per l’inquinamento da Pfas in Veneto - La commozione e la gioia delle parti civili e della mamme No Pfas dopo la lettura della sentenza nell’aula della Corte d’Assise di Vicenza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Pfas, condannati 11 ex manager di Miteni: 141 anni in totale e maxi risarcimento di 58 milioni al ministero dell'Ambiente - processo di primo grado per il caso Pfas, l'immane inquinamento dell'acqua fra le province di Padova, Vicenza e Verona. Da ilgazzettino.it