Problemi di sicurezza | fermata una nave portacontainer battente bandiera Singapore

In un episodio che desta preoccupazione, la nave portacontainer 'PL Germany', battente bandiera Singapore e di oltre 60mila tonnellate di stazza lorda, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Con oltre vent’anni di servizio alle spalle, questa imbarcazione gestita da una compagnia cinese si trova ora al centro di un'attenta ispezione da parte del team 'Port...'. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le implicazioni per la sicurezza marittima internazionale.

È stata sottoposta a fermo amministrativo la nave portacontainer 'Pl Germany', di oltre 60mila tonnellate di stazza lorda, battente bandiera Singapore, con oltre vent’anni di servizio, gestita da una compagnia armatoriale con sede in Cina. L’unità è stata ispezionata dal team ispettivo 'Port. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Norvegia, nave portacontainer NCL Salten si incaglia vicino a una casa, il proprietario: "5 metri in più e sarebbe entrata in camera" - VIDEO - La portacontainer norvegese NCL Salten si è incagliata nel Trondheimsfjord, a pochi metri da una casa, rischiando di entrare nelle stanze se fosse stata cinque metri più in là.

