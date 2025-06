Probabili formazioni Juve Manchester City | le possibili scelte di Tudor per la sfida contro Guardiola

Stasera alle 21, la Juventus affronta il Manchester City in una sfida cruciale che potrebbe decidere il primo posto nel girone del Mondiale per Club. Con Tudor pronto a schierare le sue scelte strategiche contro Guardiola, il match promette emozioni e tanti spunti tattici. Quali formazioni vedremo scendere in campo? Scopriamo insieme le possibili scelte delle due squadre in questa attesa sfida che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante corsa!

Questa sera alle 21 ore italiane la Juventus scenderà in campo contro il Manchester City nell'ultima partita della fase a giorni del Mondiale per Club. L'obiettivo dei bianconeri è quello di centrare il primo posto. Queste le possibili scelte di Tudor. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

