Principi contabili nazionali | consultazione pubblica dell’Oic

Sei interessato a plasmare il futuro della contabilità italiana? La consultazione pubblica dei Principi Contabili Nazionali e dell’OIC offre un’opportunità unica per contribuire alla revisione delle norme che governano il settore. Non perdere questa occasione: eventuali contributi e osservazioni alla bozza di revisione potranno essere inviati all’Organismo Italiano di Contabilità entro giovedì 31 luglio 2025. La tua voce può fare la differenza!

