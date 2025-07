Principi contabili nazionali | consultazione pubblica dell’Oic

Sei interessato a plasmare il futuro della contabilità in Italia? La consultazione pubblica sull’OIC rappresenta un’occasione unica per contribuire alla revisione dei principi contabili nazionali. Hai tempo fino a giovedì 31 luglio 2025 per inviare le tue osservazioni e suggerimenti, influenzando così le regole che guideranno il settore. Non perdere questa opportunità di essere protagonista nel mondo della contabilità italiana!

Eventuali contributi e osservazioni alla bozza di revisione possono essere inviati all’Organismo italiano di contabilità entro giovedì 31 luglio 2025 . 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Lo scorso 6 giugno, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso pubblica una proposta di modifiche a diversi principi contabili nazionali, avviando una consultazione pubblica che si concluderà il 31 luglio 2025: disponibile la bozza degli emendamenti. Vai su Facebook

