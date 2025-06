Primo colpo del Pioppo Futsal | Salvatore Mineo è il nuovo direttore sportivo

Il Pioppo Futsal inizia un entusiasmante nuovo capitolo con l’ingaggio di Salvatore Mineo come direttore sportivo. Con la sua visione e competenza, la società gialloverde si prepara a rafforzare la rosa e affrontare con determinazione il prossimo Campionato di Serie C1. Una scelta strategica che promette grandi sfide e successi, puntando a consolidare la posizione e scrivere nuovi protagonisti nel panorama futsal italiano.

Una nuova figura nella società gialloverde per una rosa all'altezza del prossimo Campionato di Serie C1

