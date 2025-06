Primo caso di Dengue nel Padovano | colpita una cinquantenne

Una donna di circa cinquant’anni, rientrata da un Paese tropicale, è il primo caso di Dengue nel Padovano. La scoperta ha allarmato le autorità sanitarie, che stanno seguendo attentamente la situazione. In attesa di ulteriori verifiche, il protocollo regionale è stato attivato per tutelare la salute pubblica e prevenire possibili diffusioni. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta in questa emergenza sanitaria.

In corso di accertamento il primo caso umano di infezione da virus Dengue nel territorio dell'Ulss 6 Euganea: a essere colpita una donna di circa cinquant'anni, rientrata da un paese tropicale domiciliata nel Comune di Villafranca Padovana. Per tutelare la popolazione il protocollo regionale.

