Primavera debutto in casa con il Bologna

Sei pronto a vivere un'altra emozionante stagione di Primavera 1? La Juventus aprirà le sue sfide casalinghe il 16 agosto contro il Bologna, dando il via a un torneo ricco di passione e sfide entusiasmanti. Con un calendario che si concluderà il 16 maggio 2026 a Roma contro la Lazio, i giovani bianconeri sono pronti a scrivere nuove pagine di successi. Ancora non si sa quale sarà il risultato, ma l’attesa è alle stelle...

Inizieranno con un derby casalingo, contro il Bologna il 16 agosto, le fatiche dei bianconeri nel campionato Primavera 1 che nella fase regolare (il calendario è stato reso noto ieri dalla Lega) terminerà dopo 38 giornate il 16 maggio 2026 a Roma contro la Lazio. Il torneo Primavera 1, a venti squadre, dal 2006 è intitolato a Giacinto Facchetti l’indimenticabile capitano dell’Inter e della nazionale scomparso proprio in quell’anno. Ancora non si sa chi guiderà la squadra bianconera: dopo le dimissioni del responsabile del settore giovanile Roberto Colacone, è attesa una riorganizzazione che farà capo all’ex bomber bianconero Davide Succi, di conseguenza ancora non sono stati decisi gli allenatori delle squadre del vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primavera, debutto in casa con il Bologna

