Prima l' ergastolo a Filippo Turetta reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin con l' aggravante della premeditazione ma l' esclusione - clamorosa - della crudeltà Oggi l' ergastolo a Alessandro Impagnatiello che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi | la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l' aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione

Due vicende drammatiche che scuotono l’Italia, segnate da decisioni giudiziarie sorprendenti. Prima, l’ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con un controverso esclusione della crudeltà; oggi, la condanna a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la sua compagna incinta, con una sentenza che riconosce la crudeltà ma esclude la premeditazione. Due storie che evidenziano le sfide e le contraddizioni del sistema giudiziario.

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione – clamorosa – della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d'Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude – anche più clamorosamente – la premeditazione.

